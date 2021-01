Crisi di governo, la mossa di Salvini e i contatti con Renzi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Venerdì i tre partiti del centrodestra saliranno al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Stando a quanto emerso nell’ultimo vertice, i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno insieme, riferendo al Capo dello Stato che per loro la prima opzione per risolvere la Crisi di governo è il ritorno al voto. Ma, stando a diverse voci raccolte da alcuni quotidiani, questa posizione non sarebbe così netta. Secondo quanto riporta Adnkronos, Matteo Salvini avrebbe detto ai suoi che le elezioni anticipate non sono l’unica opzione sul tavolo. La priorità è dire addio a Giuseppe Conte, facendo fallire i tentativi del premier dimissionario di formare un nuovo governo da lui guidato. Concluso questo passaggio, si potranno fare altre ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Venerdì i tre partiti del centrodestra saliranno al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Stando a quanto emerso nell’ultimo vertice, i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno insieme, riferendo al Capo dello Stato che per loro la prima opzione per risolvere ladiè il ritorno al voto. Ma, stando a diverse voci raccolte da alcuni quotidiani, questa posizione non sarebbe così netta. Secondo quanto riporta Adnkronos, Matteoavrebbe detto ai suoi che le elezioni anticipate non sono l’unica opzione sul tavolo. La priorità è dire addio a Giuseppe Conte, facendo fallire i tentativi del premier dimissionario di formare un nuovoda lui guidato. Concluso questo passaggio, si potranno fare altre ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - nzingaretti : L'apertura della crisi di governo è errore politico che crea sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nelle a… - NmargheNiki : @TizianaBtz cioè siamo nella merda, crisi di governo e il problema è Sanremo??ma io li menooo - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Italia: I partiti al Quirinale scoprono le carte -