Covid, risale la curva. Rapporto casi-test 8,1%. Ieri era 7,3%. Deceduti in 35 (12 nelle ultime 48 ore) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Positivi del giorno 1.313 (di cui 123 casi identificati da test antigenici rapidi) su 16.112 (di cui 1.904 antigenici). risale la curva dei contagi, ora il Rapporto casi-test è di 8,1%, Ieri era 7,3%. Asintomatici 1.103, sintomatici 87. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Il totale positivi in Campania sale a 218.243 (di cui 1.062 antigenici) su un numero complessivo di tamponi pari a 2.383.402 (di cui 19.078 antigenici)?. ?Deceduti in 35 (12 nelle ultime 48 ore e 23 Deceduti in precedenza ma registrati? Ieri?)?. Totale Deceduti: 3.704. Guariti del giorno 684 su un totale di guariti 150.950.

