Bologna, due anni di Sinisa in frasi: dal 'divano' alla 'Thatcher' (Di giovedì 28 gennaio 2021) ... affermazione che aveva per forza un altro senso prima di vivere quell'incubo cominciato il 13 luglio 2019, a "quando le cose vanno male non leggo i giornali, come faceva la Thatcher". Leggi su gazzetta (Di giovedì 28 gennaio 2021) ... affermazione che aveva per forza un altro senso prima di vivere quell'incubo cominciato il 13 luglio 2019, a "quando le cose vanno male non leggo i giornali, come faceva la".

LegaSalvini : MATTEO SALVINI, 'SCUSI LEI SPACCIA?'. UN ANNO DOPO, DUE ARRESTATI PER SPACCIO NELLA CASA DI BOLOGNA - LegaSalvini : #SALVINI AL PILASTRO DI BOLOGNA: DUE ARRESTI PER DROGA NELL'APPARTAMENTO DEL CAMPANELLO - LegaSalvini : DUE ARRESTI NELL'APPARTAMENTO DI BOLOGNA, TROVATO PIENO DI DROGA. SALVINI E IL BLITZ NEL PALAZZO DELLA CITOFONATA:… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Bologna, due anni di #Sinisa in frasi: dal 'divano' alla 'Thatcher' - occhio_notizie : Licenziata dal bar in cui lavorava per un furto da due euro: per il tribunale di Bologna il licenziamento è da cons… -