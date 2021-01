Black Rose Wars: intervista con Marco Montanaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) Chi è l’autore del più importante successo italiano di sempre? Conosciamo Marco Montanaro, la mente dietro a Black Rose Wars Nel 2018, sulla popolare piattaforma di crowdfunding Kickstarter è venuto alla luce un gioco da tavolo in cui una misteriosa loggia di maghi, sita a Torino, deve eleggere il nuovo grande magister. Quale modo migliore se non con un torneo… all’italiana? Tutti contro tutti, i maghi che mirano al titolo dovranno dimostrare che la loro scuola di magia è la più efficace; dalla forza bruta all’astuzia, ce n’è per tutti i gusti e grazie a meccanismi di gioco fluidi e ad una componentistica mozzafiato, Black Rose Wars ha conquistato migliaia di persone da tutto il mondo. Oggi conosciamo l’autore di questo progetto tutto italiano: ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 28 gennaio 2021) Chi è l’autore del più importante successo italiano di sempre? Conosciamo, la mente dietro aNel 2018, sulla popolare piattaforma di crowdfunding Kickstarter è venuto alla luce un gioco da tavolo in cui una misteriosa loggia di maghi, sita a Torino, deve eleggere il nuovo grande magister. Quale modo migliore se non con un torneo… all’italiana? Tutti contro tutti, i maghi che mirano al titolo dovranno dimostrare che la loro scuola di magia è la più efficace; dalla forza bruta all’astuzia, ce n’è per tutti i gusti e grazie a meccanismi di gioco fluidi e ad una componentistica mozzafiato,ha conquistato migliaia di persone da tutto il mondo. Oggi conosciamo l’autore di questo progetto tutto italiano: ...

elnoidecandeu : @Black_Rose_78 @PeltonRegresa Evidentemente la 2. - Black_4_ROSE : RT @pidipera: ho pianto, è una notizia bellissima - Black_4_ROSE : Non so perché ma queste due foto mi danno Jessica Rabbit vibes. Fa ridere perché non ci assomiglio per niente ?? - andy_black_0 : Giá che ci sono anche le rose che ho sul balcone - AngelaPizzarel3 : The black brook. John Singer Sargent c.1908 ALLA Tate gallery Il soggetto di quest'opera è la nipote dell'artista… -

Ultime Notizie dalla rete : Black Rose Black Rose Wars: intervista con Marco Montanaro tuttoteK DC Future State: Dark Detective, uno dei più celebri villain di Batman è morto?

Nel secondo volume di Future State: Dark Detective i lettori scoprono il destino di uno dei più famosi antagonisti dell'Uomo Pipistrello.

Black Rose Wars: intervista con Marco Montanaro

Conosciamo Marco Montanaro, autore di Black Rose Wars, che ci svela i retroscena sul maggiore successo kickstarter italiano di sempre.

Nel secondo volume di Future State: Dark Detective i lettori scoprono il destino di uno dei più famosi antagonisti dell'Uomo Pipistrello.Conosciamo Marco Montanaro, autore di Black Rose Wars, che ci svela i retroscena sul maggiore successo kickstarter italiano di sempre.