Australia | su le temperature A rischio la barriera corallina

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Dal 1960 il climano si è surriscaldato di oltre 1°C. L'anno più caldo registrato è stato il 2019 e i sette anni precedenti (dal 2013 al 2019) sono stati tra i più caldi dell'intero secolo. Lo rileva il rapporto dell'Ufficio di Meterologia e dell'Organizzazione per la ricerca scientifica e industriale del Commonwealthno (Csiro), “State of climate 2020”. Questo trend dimostra che oggi la maggior parte degli anni sono in media più caldi di quelli osservati nel resto del ventesimo secolo. Se si verificano anni relativamente più freschi, ciò dipende da altri attori naturali che tipicamente portano inminori, come La Niña, e che compensano parzialmente il trend di riscaldamento che comunque continua. In estate oggi si assiste a una maggior frequenza di giornate molto ...