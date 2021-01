Aiello del Sabato, auto divorata dalle fiamme: i Vigili del Fuoco mettono la zona in sicurezza (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAiello del Sabato (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di oggi 28 gennaio, sono intervenuti ad Aiello Del Sabato per un incendio che ha interessato un’autovettura. Il pronto intervento di una squadra del comando di via Zigarelli ha permesso lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza del veicolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Av) – Ideldi Avellino, nel pomeriggio di oggi 28 gennaio, sono intervenuti adDelper un incendio che ha interessato un’vettura. Il pronto intervento di una squadra del comando di via Zigarelli ha permesso lo spegnimento dellee la messa indel veicolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

