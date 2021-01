A 58 Demi Moore sfila per Fendi e mostra zigomi insoliti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Star di Hollywood esplosa negli anni Ottanta-Novanta, l’attrice americana Demi Moore diventa modella per un giorno, scelta dalla maison Fendi per sfilare durante la Fashion Week parigina. A 58 anni, Demi Moore calca la passerella mostrando una scollatura mozzafiato, i lunghi capelli nero corvino stretti in un’elegante acconciatura. Ma quel che in molti hanno notato è il suo volto, la cui forma appare come “risucchiata”. Solo makeup o dietro agli insoliti zigomi-bocca-guance dell’ex moglie di Bruce Willis vi è un ritocchino estetico un filino esagerato? A insinuare il dubbio in primis i fan di Demi Moore, i quali si sono scatenati sui social con commenti e supposizioni. Si va dal «Cosa aveva in mente il medico estetico che ha trattato Demi Moore?», al «Spero che Demi Moore abbia fatto causa al suo chirurgo plastico! Per un attimo guardandola pensavo fosse Caitlyn Jenner!». Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Star di Hollywood esplosa negli anni Ottanta-Novanta, l’attrice americana Demi Moore diventa modella per un giorno, scelta dalla maison Fendi per sfilare durante la Fashion Week parigina. A 58 anni, Demi Moore calca la passerella mostrando una scollatura mozzafiato, i lunghi capelli nero corvino stretti in un’elegante acconciatura. Ma quel che in molti hanno notato è il suo volto, la cui forma appare come “risucchiata”. Solo makeup o dietro agli insoliti zigomi-bocca-guance dell’ex moglie di Bruce Willis vi è un ritocchino estetico un filino esagerato? A insinuare il dubbio in primis i fan di Demi Moore, i quali si sono scatenati sui social con commenti e supposizioni. Si va dal «Cosa aveva in mente il medico estetico che ha trattato Demi Moore?», al «Spero che Demi Moore abbia fatto causa al suo chirurgo plastico! Per un attimo guardandola pensavo fosse Caitlyn Jenner!».

