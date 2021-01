17 scatti magistralmente ottenuti in cui la prospettiva confonderà il tuo cervello

Leggi su virali.video

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Nel mondo della fotografia esistono una grande moltitudine di tecniche da poter utilizzare per fare in modo di imprimere un’immagine assolutamente unica nel suo genere. Tra queste, senza ombra di dubbio, i giochi di prospettive sono quelli più utilizzati, in quanto ci offrono la possibilità di creare delle illusioni ottiche davvero strabilianti. Oggi abbiamo deciso, grazie all’aiuto del web, di proporvi alcune delle fotografie con questi giochi di prospettive, che di certo vi faranno strabuzzare gli occhi. Ecco una galleria di 18 foto scovate direttamente sui social. 1. Quando la fame prende il sopravvento e mangeresti qualunque cosa…o chiunque. 2. Tenere gli amici sul palmo d’una mano e non appena vi fanno arrabbiare, soffiarli via tutti! 3. Quando sei così appassionato di aeronautica che…ogni scusa è buona per giocare con i “modellini”. 4. Un secchiello davvero gigante per riuscire ...