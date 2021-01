Uomini e Donne, arriva la versione vip: Elisabetta Gregoraci è la prima tronista? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una grande novità sta per arrivare a Uomini e Donne, talk show per il quale Maria De Filippi e il suo staff starebbe valutando una nuova versione, stavolta per tronisti vip. L’indiscrezione è partita dal blogger Amedeo Venza, che ha spiegato come la popolare conduttrice sarebbe in cerca di novità per la nuova stagione televisiva. Non solo, perché sono spuntati già i nomi dei possibili tronisti vip che la prossima stagione siederanno sulla famosa poltrona rossa. Una di queste potrebbe essere occupata da Elisabetta Gregoraci, reduce dal successo della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. Uomini e Donne, arriva la versione vip C’è aria di cambiamento in casa Mediaset perché Maria De Filippi avrebbe proposto una ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una grande novità sta perre a, talk show per il quale Maria De Filippi e il suo staff starebbe valutando una nuova, stavolta per tronisti vip. L’indiscrezione è partita dal blogger Amedeo Venza, che ha spiegato come la popolare conduttrice sarebbe in cerca di novità per la nuova stagione televisiva. Non solo, perché sono spuntati già i nomi dei possibili tronisti vip che la prossima stagione siederanno sulla famosa poltrona rossa. Una di queste potrebbe essere occupata da, reduce dal successo della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5.lavip C’è aria di cambiamento in casa Mediaset perché Maria De Filippi avrebbe proposto una ...

