Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 27 gennaio: Armando accusa Aurora di esser una talpa, Davide fa piangere Chiara

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La settimana di programmazione di Uomini e Donne è giunta al giro di boa. Anche oggi pomeriggio alle 14.45, su Canale 5 I telespettatori vedranno un nuovo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo un avvio dedicato agli storici del Trono over, ovvero Gemma Galgani e Armando Incarnato, più tardi si parlerà del Trono classico e altri cavalieri e dame del parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l'intero articolo.

Trono over: Armando accusa Aurora di essere una talpa

