Torre del Greco, nominata la nuova giunta: “Cambio importante” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo aver azzerato la giunta comunale, ecco le nuove nomine da parte del primo cittadino di Torre del Greco Giovanni Palomba. La crisi era stata aperta lo scorso 7 gennaio. Della vecchia giunta c’è una sola conferma ed è quella dell’assessore Enrico Pensati. Nuovo ingresso in giunta, invece, per i neoassessori: Felice Gaglione con le deleghe ai Lavori Pubblici, alle Infrastrutture, all’edilizia scolastica e sportiva e ai Finanziamenti di Enti sovraordinati e terzi; Maria Pirozzi con le deleghe alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Project Financing e Demanio; Gennaro Polichetti con la delega all’Urbanistica ed al Suap; Giuseppe Speranza con deleghe a Cimitero, ai Servizi Demografici e Tecnologici ed allo Sport. Queste le parole del sindaco Giovanni Palomba: ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo aver azzerato lacomunale, ecco le nuove nomine da parte del primo cittadino didelGiovanni Palomba. La crisi era stata aperta lo scorso 7 gennaio. Della vecchiac’è una sola conferma ed è quella dell’assessore Enrico Pensati. Nuovo ingresso in, invece, per i neoassessori: Felice Gaglione con le deleghe ai Lavori Pubblici, alle Infrastrutture, all’edilizia scolastica e sportiva e ai Finanziamenti di Enti sovraordinati e terzi; Maria Pirozzi con le deleghe alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Project Financing e Demanio; Gennaro Polichetti con la delega all’Urbanistica ed al Suap; Giuseppe Speranza con deleghe a Cimitero, ai Servizi Demografici e Tecnologici ed allo Sport. Queste le parole del sindaco Giovanni Palomba: ...

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Pieter Bruegel Il Vecchio, La torre di Babele, 1563, olio su tavola, Vienna, Kunsthist… - giudefilippi : RT @ilfoglio_it: Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi - ilfoglio_it : Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi - irpiniatimes1 : Torre del Greco, Stilo (FI): “Palomba fallimentare, centrodestra sia vera opposizione, subito un tavolo tecnico-pol… - mattinodinapoli : Torre del Greco, ecco la nuova giunta ?del sindaco Palomba: nomi e deleghe -