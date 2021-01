The Last of Us Parte II sta per ricevere l'upgrade next-gen per PS5? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La patch di The Last of Us Parte II per PS5 sarebbe in lavorazione, secondo una recente affermazione di un insider. L'utente di ResetEra Navtra, che aveva precedentemente predetto correttamente molti degli annunci nella vetrina PS5 dello scorso anno, ha risposto alla domanda di un fan che gli chiedeva se doveva aspettare a prendere The Last of Us Parte II nel caso in cui un nuovo aggiornamento fosse in arrivo in questo periodo. "So che una patch era in lavorazione a un certo punto, ma non sono sicuro se sia ancora nel programma", ha risposto Navtra. "Sarei sorpreso se non avesse una patch, però". In questo momento, è possibile giocare a The Last of Us Parte II sulla vostra PS5 tramite la funzionalità di retrocompatibilità della ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La patch di Theof UsII persarebbe in lavorazione, secondo una recente affermazione di un insider. L'utente di ResetEra Navtra, che aveva precedentemente predetto correttamente molti degli annunci nella vetrinadello scorso anno, ha risposto alla domanda di un fan che gli chiedeva se doveva aspettare a prendere Theof UsII nel caso in cui un nuovo aggiornamento fosse in arrivo in questo periodo. "So che una patch era in lavorazione a un certo punto, ma non sono sicuro se sia ancora nel programma", ha risposto Navtra. "Sarei sorpreso se non avesse una patch, però". In questo momento, è possibile giocare a Theof UsII sulla vostratramite la funzionalità di retrocompatibilità della ...

