Scuola, a Napoli studenti in piazza contro la Dad. Occupato il liceo Vico: Rientro in classe, vogliano garanzie (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Occupato il liceo Gian Battista Vico di Napoli. L'occupazione arriva a pochi giorni dal Rientro in aula per le scuole superiori fissato per il primo febbraio a seguito di una pronuncia del Tar della Campania. Gli studenti prima di occupare si sono sottoposti a tampone rapido e assicurano che utilizzeranno il più possibile gli spazi aperti rispettando le norme anti Covid. Durante l'occupazione, chi vorrà potrà continuare a seguire le lezioni in Dad mentre nel pomeriggio si terranno dibattiti e assemblee. Per un Rientro in sicurezza gli studenti chiedono presidi medico-sanitari all'interno delle scuole e ricevere tamponi naso-faringei regolarmente per monitorare l'andamento dei contagi all'interno dell'istituto.

