**Scrittori: è morto Lars Norén, nei suoi drammi il male di vivere (2) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Adnkronos) – Considerato l’erede di Strindberg, Bergman e Eugene O’Neill, dopo essere divenuto nel 1999 direttore artistico del Riks Drama (teatro nazione itinerante svedese), Norén ha proseguito la sua attività di autore con l’adattamento di “Se questo è un uomo” (2000) di Primo Levi; nel 2002 ha vivisezionato la vita di due coppie in “Dettagli”; nel 2003 ha presentato “Freddo”, testo sul razzismo e la xenofobia, e l’anno seguente “Guerra, storia di una famiglia sopravvissuta a una guerra” civile (spettacoli ripresi in Italia fino al 2012). Nel 2006 è andato in scena “20 novembre”, ispirato a un drammatico fatto di cronaca. Tra le sue opere teatrali più recenti “Anna Politkovskaja. In memoriam” (Campanotto, 2013). Diversi suoi drammi sono stati rappresentati al Piccolo Teatro e al Teatro Franco Parenti di Milano. L'articolo proviene ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Adnkronos) – Considerato l’erede di Strindberg, Bergman e Eugene O’Neill, dopo essere divenuto nel 1999 direttore artistico del Riks Drama (teatro nazione itinerante svedese),ha proseguito la sua attività di autore con l’adattamento di “Se questo è un uomo” (2000) di Primo Levi; nel 2002 ha vivisezionato la vita di due coppie in “Dettagli”; nel 2003 ha presentato “Freddo”, testo sul razzismo e la xenofobia, e l’anno seguente “Guerra, storia di una famiglia sopravvissuta a una guerra” civile (spettacoli ripresi in Italia fino al 2012). Nel 2006 è andato in scena “20 novembre”, ispirato a un drammatico fatto di cronaca. Tra le sue opere teatrali più recenti “Anna Politkovskaja. In memoriam” (Campanotto, 2013). Diversisono stati rappresentati al Piccolo Teatro e al Teatro Franco Parenti di Milano. L'articolo proviene ...

TV7Benevento : **Scrittori: è morto Lars Norén, nei suoi drammi il male di vivere (2)... - TV7Benevento : **Scrittori: è morto Lars Norén, nei suoi drammi il male di vivere... - SoloMilan68 : @George_Belu @Corriere Infatti la lascerei all campo la cosa, visto che vogliono trovare a tutti i costi un cattivo… - MrVektriol : @AsDanteAsKente Non era per quello. Era, inatteso, il nome di quel magnifico scrittore morto da ormai 30 anni ma pi… - TV7Benevento : Scrittori: è morto Gerald Locklin, amico e biografo di Charles Bukowski... -

Ultime Notizie dalla rete : **Scrittori morto **Scrittori: è morto Lars Norén, nei suoi drammi il male di vivere Il Tempo Paglieta. 'Giorno della memoria'. Remo Rapino racconta le leggi razziali dando voce a Liborio - VIDEO

Un video che racconta la Shoah. A realizzarlo, in occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria, che si celebra oggi, 27 gennaio, l’amministrazione comunale di Paglieta (Ch). Il primo cittad ...

Shoah, chi sono gli 11 ultimi sopravvissuti in Italia

“Sono vivo affinchè possa testimoniare, ecco perchè sono uscito dal campo, c’era un disegno più grande per me, e andrò avanti a ricordare fin che vivrò”, ha detto Sami Modiano, 90 anni, in una intervi ...

Un video che racconta la Shoah. A realizzarlo, in occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria, che si celebra oggi, 27 gennaio, l’amministrazione comunale di Paglieta (Ch). Il primo cittad ...“Sono vivo affinchè possa testimoniare, ecco perchè sono uscito dal campo, c’era un disegno più grande per me, e andrò avanti a ricordare fin che vivrò”, ha detto Sami Modiano, 90 anni, in una intervi ...