Rissa Ibrahimovic Lukaku: cosa rischiano i due calciatori (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tiene ancora banco il caso legato alla Rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku: ecco cosa rischiano i due calciatori Tiene ancora banco il caso legato alla Rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel corsa del derby di Coppa Italia. I due attaccanti si sono affrontati a muso duro e sono volate offese. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, si andrebbe verso un turno di squalifica qualora l'ammonizione sia stata comminata ad entrambi solo per il faccia a faccia e non per le offese. Gli insulti, qualora venissero considerati gravi e scatenanti dell'ammonizione, sarebbero presi in esame dagli ispettori federali aprendo dunque un'indagine con ulteriori aggiornamenti. Leggi su Calcionews24.com

