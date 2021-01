Riordinare casa in un baleno con il metodo di Marie Kondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Siete curiose di conoscere un modo per Riordinare casa in un baleno? Marie Kondo, una vera e propria guru del settore, ha fatto luce su alcune regole da attuare per sistemare tutto a dovere. I suoi consigli prendono il nome di metodo Konmari e vi consente di librare spazio, archiviando oggetti che non vi servono più. In poche parole, dovete disintossicarvi la vita! Non perdiamo altro tempo e scopriamo insieme come procedere. Curiose? Iniziamo! Riordinare casa: da dove cominciare? Secondo Marie Kondo, una casa sistemata ha un impatto molto positivo sulla vita a 360°, portando vantaggio in termini di relazioni, salute e lavoro. Sembra che un’abitazione più ordinata regali anche benefici fisici. Il corpo diventa più tonico e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Siete curiose di conoscere un modo perin unKondo, una vera e propria guru del settore, ha fatto luce su alcune regole da attuare per sistemare tutto a dovere. I suoi consigli prendono il nome diKonmari e vi consente di librare spazio, archiviando oggetti che non vi servono più. In poche parole, dovete disintossicarvi la vita! Non perdiamo altro tempo e scopriamo insieme come procedere. Curiose? Iniziamo!: da dove cominciare? SecondoKondo, unasistemata ha un impatto molto positivo sulla vita a 360°, portando vantaggio in termini di relazioni, salute e lavoro. Sembra che un’abitazione più ordinata regali anche benefici fisici. Il corpo diventa più tonico e ...

