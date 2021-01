Piazza San Carlo, condannata la sindaca Appendino (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quella calca che si muove come uno tsunami resta un ricordo indelebile per la città di Torino. Doveva essere una festa, invece, fu una tragedia: 1.600 feriti e due donne morte, Erika Pioletti e Marisa Amato. Ieri, a oltre tre anni e mezzo di distanza, è arrivata la condanna per la sindaca Chiara Appendino nel processo con rito abbreviato sui fatti di Piazza San Carlo, dove, il 3 giugno del 2017, si svolse la partecipata proiezione su maxischermo della finalissima … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quella calca che si muove come uno tsunami resta un ricordo indelebile per la città di Torino. Doveva essere una festa, invece, fu una tragedia: 1.600 feriti e due donne morte, Erika Pioletti e Marisa Amato. Ieri, a oltre tre anni e mezzo di distanza, è arrivata la condanna per laChiaranel processo con rito abbreviato sui fatti diSan, dove, il 3 giugno del 2017, si svolse la partecipata proiezione su maxischermo della finalissima … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

