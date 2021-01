Olimpia Milano piega anche l’Olympiacos 90-79 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per la 22esima giornata di Eurolega, sesta di ritorno, L’Olimpia Milano conquista la quinta vittoria consecutiva nel torneo continentale battendo i greci dell’Olympiacos per 90-79. Gara emozionante con gli ospiti che rimontano lo svantaggio di -18 grazie ai tanti tiri liberi in loro favore, ma le Scarpette Rosse possano contare su Delaney e Punter autori di giocate decisive. Olimpia Milano-Olympiacos: cosa è successo? Coach Messina recupera Micov e inserisce Datome dall’inizio al posto di Moraschini nel quintetto iniziale. Il capitano della Nazionale,però, esordisce male in lunetta interrompendo una striscia di 29 liberi consecutivi. Partono meglio i greci, che si portano sul 7-9. Ben presto la loro spinta si esaurisce con Milano che recupera portandosi a +18, prima della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per la 22esima giornata di Eurolega, sesta di ritorno, L’conquista la quinta vittoria consecutiva nel torneo continentale battendo i greci delper 90-79. Gara emozionante con gli ospiti che rimontano lo svantaggio di -18 grazie ai tanti tiri liberi in loro favore, ma le Scarpette Rosse possano contare su Delaney e Punter autori di giocate decisive.-Olympiacos: cosa è successo? Coach Messina recupera Micov e inserisce Datome dall’inizio al posto di Moraschini nel quintetto iniziale. Il capitano della Nazionale,però, esordisce male in lunetta interrompendo una striscia di 29 liberi consecutivi. Partono meglio i greci, che si portano sul 7-9. Ben presto la loro spinta si esaurisce conche recupera portandosi a +18, prima della ...

Eurosport_IT : Tripla pazza di Delaney, stoppata di Hines! ???? L'Olimpia Milano batte anche l'Olympiacos! #EurosportBASKET |… - infoitsport : Basket: Olimpia Milano, prima i brividi, poi la quinta vittoria di fila. Arriva il terzo posto in Eurolega - infoitsport : Olimpia Milano, arriva l’Olympiacos. Ettore Messina: Giochiamo contro un avversario eccellente - infoitsport : Basket, Eurolega 2020-2021: Olimpia Milano, il pokerissimo con l’Olympiacos Pireo per volare - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 65-62, Eurolega basket in DIRETTA: rientro dei greci, ultimo quarto di fuoco! -