La Russa | “Ieri attacco razzista Ibrahimovic a Lukaku Sanremo? No doveva andare”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “Ibrahimovic a Sanremo? Il criterio era sbagliato prima, non ci doveva andare proprio. Cosa c’entra un calciatore col festival della canzone? Se ora non chiede un aumento alla Rai e’ gia’ un miracolo…”. Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia, e’ interista: “Parliamo dell’unico Conte che conta davvero- dice all’agenzia Dire- l’allenatore dell’Inter”. Ieri, come tanti, era davanti alla tv per vedere l’Inter battere 2 a 1 il Milan in Coppa Italia. “Con i criteri attuali, quello di Ibrahimovic e’ un attacco razzista, non c’e’ dubbio. Non e’ una lite, ma un vergognoso insulto razzista a freddo. Ibrahimovic non aveva nessuna ragione di prendersela con un giocatore che protestava per aver subito fallo. Ovvio che Lukaku abbia dovuto reagire“.