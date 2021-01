Governo: Zingaretti indica Conte, no voto e no veti su Renzi (ma dubbi)/Adnkronos (3) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Adnkronos) - Zingaretti poi torna anche sul punto del voto anticipato. Nei giorni scorsi diversi dirigenti dem da Goffredo Bettini ad Andrea Orlando avevano evocato il rischio di precipitare verso le elezioni. Considerazioni che avevano allarmato, in particolare, i gruppi parlamentari. Il segretario aveva già chiarito che il Pd non punta al voto e oggi lo ha ribadito in Direzione. voto ANTICIPATO - "Proviamo perché noi non abbiamo mai voluto o auspicato elezioni politiche anticipate e non le vogliamo ora" ma, aggiunge, "hanno fatto bene coloro che in questi giorni, dopo l'apertura della crisi al buio, hanno segnalato questo pericolo, perché esso è reale. Segnalare per la strada il pericolo di una buca è l'esatto opposto della volontà di volerci finire dentro". Zingaretti però spiega ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) () -poi torna anche sul punto delanticipato. Nei giorni scorsi diversi dirigenti dem da Goffredo Bettini ad Andrea Orlando avevano evocato il rischio di precipitare verso le elezioni. Considerazioni che avevano allarmato, in particolare, i gruppi parlamentari. Il segretario aveva già chiarito che il Pd non punta ale oggi lo ha ribadito in Direzione.ANTICIPATO - "Proviamo perché noi non abbiamo mai voluto o auspicato elezioni politiche anticipate e non le vogliamo ora" ma, aggiunge, "hanno fatto bene coloro che in questi giorni, dopo l'apertura della crisi al buio, hanno segnalato questo pericolo, perché esso è reale. Segnalare per la strada il pericolo di una buca è l'esatto opposto della volontà di volerci finire dentro".però spiega ...

