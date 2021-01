Governo: Sereni, ‘bene Zingaretti, incarico a Conte per superare presto crisi’ (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – ‘La relazione del segretario Zingaretti alla Direzione del Pd è stata chiara e netta, coerente con la posizione che il nostro partito ha tenuto in tutto questo periodo”. Così Marina Sereni, esponente di AreaDem.“La crisi politica è stata aperta in modo sbagliato e incomprensibile, le sfide che il Paese ha di fronte sono straordinariamente impegnative: lotta alla pandemia e piano vaccinale; approvazione del Piano di Ripresa e Resilienza come strumento per spingere l’Italia lungo il sentiero dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le riforme necessarie a recuperare efficienza e competitività e ad accompagnare lavoratori e imprese fuori dall’emergenza”. “La proposta che avanzeremo al Presidente della Repubblica di incaricare il Presidente Conte per formare un nuovo Governo europeista e ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – ‘La relazione del segretarioalla Direzione del Pd è stata chiara e netta, coerente con la posizione che il nostro partito ha tenuto in tutto questo periodo”. Così Marina, esponente di AreaDem.“La crisi politica è stata aperta in modo sbagliato e incomprensibile, le sfide che il Paese ha di fronte sono straordinariamente impegnative: lotta alla pandemia e piano vaccinale; approvazione del Piano di Ripresa e Resilienza come strumento per spingere l’Italia lungo il sentiero dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le riforme necessarie a recuperare efficienza e competitività e ad accompagnare lavoratori e imprese fuori dall’emergenza”. “La proposta che avanzeremo al Presidente della Repubblica di incaricare il Presidenteper formare un nuovoeuropeista e ...

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - “La relazione del segretario Zingaretti alla Direzione del Pd è stata chiara e netta, coerente con la posizione che il nostro partito ha tenuto in tutto questo periodo". Co ...

Crisi di governo e dimissioni Conte. Scoglio Renzi, se salta tutto ipotesi Cartabia o Patuanelli

Ci mette del suo e ne tenta molte, Giuseppe Conte per mettere in forse quel “ter” che gli permetterebbe di tornare a Palazzo Chigi. L’ultimo tentativo di auto-affondamento ...

