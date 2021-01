**Governo: Renzi, 'crisi ora perchè o risolviamo adesso problemi o sarà declino'** (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "In queste ore il presidente della Repubblica ha iniziato le consultazioni" e "vorrei chiarire con molta nettezza perchè la crisi si è aperta oggi". Lo dice Matteo Renzi in un video su Fb. "Proprio adesso si gioca il futuro del Paese o risolviamo i punti aperti ora o condanniamo i nostri figli e nipoti al declino più totale". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "In queste ore il presidente della Repubblica ha iniziato le consultazioni" e "vorrei chiarire con molta nettezzalasi è aperta oggi". Lo dice Matteoin un video su Fb. "Propriosi gioca il futuro del Paese oi punti aperti ora o condanniamo i nostri figli e nipoti alpiù totale".

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - fattoquotidiano : Sondaggi, il 40% vorrebbe un governo Conte “rafforzato”. Uno su 3 il voto anticipato. Per il 56% la scelta di Renzi… - Noovyis : (Governo, Orlando: “Renzi? Né apertura, né chiusura, non diamo patenti di affidabilità”. Verini: “Niente veti”) Pl… - attilasarti : RT @DomiziLa: Lezzi: 'Se ci sono miei colleghi.. che fanno il solito giravolta.. coinvolgendo nuovamente Renzi nel nuovo governo.. io e mol… -