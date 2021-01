Fca, multa da 30 mln negli Usa per tentata corruzione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Fca Us, controllata americana di Stellantis (la nuova società sorta dalla Fusione tra Fca e Peugeot, ha raggiunto un accordo con la corte distrettuale degli Stati Uniti per la risoluzione dell’inchiesta sul National Training Center. La sanzione riguarda la condotta illecita di alcuni ex dipendenti coinvolti in uno scandalo corruzione del sindacato United Auto Workers L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Fca Us, controllata americana di Stellantis (la nuova società sorta dalla Fusione tra Fca e Peugeot, ha raggiunto un accordo con la corte distrettuale degli Stati Uniti per la risoluzione dell’inchiesta sul National Training Center. La sanzione riguarda la condotta illecita di alcuni ex dipendenti coinvolti in uno scandalodel sindacato United Auto Workers L'articolo

IlMadao : RT @CalcioFinanza: Fca, multa da 30 milioni negli Stati Uniti per uno scandalo corruzione nei confronti di esponenti sindacali https://t.c… - ferraragino_2 : RT @CalcioFinanza: Fca, multa da 30 milioni negli Stati Uniti per uno scandalo corruzione nei confronti di esponenti sindacali https://t.c… - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Fca, multa da 30 milioni negli Stati Uniti per uno scandalo corruzione nei confronti di esponenti sindacali https://t.c… - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: Fca, multa da 30 milioni negli Stati Uniti per uno scandalo corruzione nei confronti di esponenti sindacali https://t.c… - tizianacairati : RT @CalcioFinanza: Fca, multa da 30 milioni negli Stati Uniti per uno scandalo corruzione nei confronti di esponenti sindacali https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fca multa Volkswagen, la Cina sostiene l’utile. Multa da 100 milioni per le emissioni. Bene le vendite a fine ... Il Sole 24 ORE Stellantis, Fca US raggiunge accordo su causa Usa, multa da 30 mln dlr

FCA US, controllata al 100% da Stellantis, ha raggiunto un accordo con una corte distrettuale Usa che prevede il pagamento di una multa di 30 milioni di dollari e la chiusura dell'inchiesta su passate ...

John Elkann soddisfatto della nascita di Stellantis: “è un punto di partenza”

John Elkann, presidente di Stellantis, ha parlato delle sue impressioni successive alla reale concretizzazione della neonata Stellantis ...

FCA US, controllata al 100% da Stellantis, ha raggiunto un accordo con una corte distrettuale Usa che prevede il pagamento di una multa di 30 milioni di dollari e la chiusura dell'inchiesta su passate ...John Elkann, presidente di Stellantis, ha parlato delle sue impressioni successive alla reale concretizzazione della neonata Stellantis ...