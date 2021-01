Elezioni in Portogallo: vince il presidente uscente moderato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le Elezioni in Portogallo hanno visto la conferma nella carica di presidente di Marcelo Rebelo de Sousa, che ha vinto con il 61% dei voti. In seguito alla vittoria, ha pronunciato il suo discorso a Lisbona. Di che tipo di vittoria si parla per le Elezioni in Portogallo? Il presidente di centrodestra del Portogallo, Marcelo Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Leinhanno visto la conferma nella carica didi Marcelo Rebelo de Sousa, che ha vinto con il 61% dei voti. In seguito alla vittoria, ha pronunciato il suo discorso a Lisbona. Di che tipo di vittoria si parla per lein? Ildi centrodestra del, Marcelo

FratellidItalia : Portogallo, Meloni: Elezioni presidenziali dimostrano che si può votare con la pandemia - alex_orlowski : Sembrerebbe che svolgere le elezioni con una pandemia in atto non sia una scelta azzeccata. Vedi il caso del Portog… - Agenzia_Italia : Elezioni in piena pandemia in Portogallo, domenica si sceglie il presidente - mike9938 : RT @laltrodiego: #agorarai Tutte le elezioni del 2021 in Europa: •Portogallo (24 gennaio) •Olanda (15 marzo) •Francia (Giugno) •Bulgaria (… - Frederi06315015 : RT @laltrodiego: #agorarai Tutte le elezioni del 2021 in Europa: •Portogallo (24 gennaio) •Olanda (15 marzo) •Francia (Giugno) •Bulgaria (… -