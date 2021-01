Dayane Mello prima finalista | malcontento generale dietro le quinte | il racconto

Leggi su biccy

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)è stata eletta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip come, ottenendo così di default un’immunità per oltre un mese (la puntata finale si terrà il prossimo 1^ marzo). Il pubblico ha deciso che ladi questa edizione di #GFVIP è…! pic.twitter.com/oasip2dPBL — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021 Un vero e proprio plebiscito (oltre il 45% delle preferenze) che ha suscitato non poche polemiche nel backstage della trasmissione. Come raccontato da Sonia Lorenzini a Gabriele Parpiglia in diretta a Casa Chi, nell’esatto momento in cui le gieffine in nomination sono arrivate in studio per udire l’esito del televoto, tutti gli ex concorrenti sono stati fatti accomodare nel backstage. “Ieri non ...