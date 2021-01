Crisi di governo, Zingaretti conferma Conte, Bellanova: “Nessun veto su Di Maio”. L’ex capo politico del M5S: “Vogliono mettermi contro di lui” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Crisi di governo entra nel vivo: Zingaretti blinda Conte, Bellanova: “Nessun veto su Di Maio Premier”. Con l’inizio delle consultazioni entra nel vivo la Crisi di governo che formalmente si è aperta con le dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: Pd e Movimento 5 Stelle blindano il premier uscente ma al momento i numeri per governare li mette sul piatto Italia Viva. I renziani non pongono veti sul nome del Presidente del Consiglio ma spingono per un avvicendamento a Palazzo Chigi. Crisi di governo, il Pd conferma Conte: Zingaretti, “È punto di equilibrio politico” Dalle parti ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladientra nel vivo:blinda: “su DiPremier”. Con l’inizio delle consultazioni entra nel vivo ladiche formalmente si è aperta con le dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe: Pd e Movimento 5 Stelle blindano il premier uscente ma al momento i numeri per governare li mette sul piatto Italia Viva. I renziani non pongono veti sul nome del Presidente del Consiglio ma spingono per un avvicendamento a Palazzo Chigi.di, il Pd, “È punto di equilibrio” Dalle parti ...

