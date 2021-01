Covid, già spesi 141 mld per il sostegno dell’economia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dall’inizio della pandemia, lo Stato italiano ha impegnato a debito 141 miliardi 886 milioni per interventi a sostegno delle persone e dell’economia. È quanto emerge da uno studio della Uil. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dall’inizio della pandemia, lo Stato italiano ha impegnato a debito 141 miliardi 886 milioni per interventi adelle persone e. È quanto emerge da uno studio della Uil. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

