Coronavirus 27 gennaio: oltre 15mila contagi, calano i positivi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus oggi 27 gennaio in Italia: oltre 15mila contagi, calano i positivi, la situazione aggiornata e i dati. Risale il numero di nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore, anche se comunque il dato è ancora lontano da quelli registrati a metà novembre, quando come si ricorderà si toccarono i 40mila contagi al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Emergenzaoggi 27in Italia:, la situazione aggiornata e i dati. Risale il numero di nuoviin Italia nelle ultime 24 ore, anche se comunque il dato è ancora lontano da quelli registrati a metà novembre, quando come si ricorderà si toccarono i 40milaal L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Boom di contagi in Veneto. In Italia 15.204 nuovi casi e 467 morti. Il tasso di positività risale al 5,2%: l'ultimo bollettino. Il Ministro Sileri spinge per la riapertura. Coronavirus Sicilia, il bollettino del 27 gennaio 2021: 996 nuovi casi, scende il tasso di positività.