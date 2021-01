Atalanta, così è troppo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’Atalanta batte 3-2 la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia e vola in semifinale dove affronterà una tra Napoli e Spezia Nessuno s’è annoiato neppure per un istante. L’Atalanta, che ha appena salutato Gomez, ha confermato ancora una volta, sul campo, che separarsi dal suo capitano è stata la scelta giusta. Non c’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’batte 3-2 la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia e vola in semifinale dove affronterà una tra Napoli e Spezia Nessuno s’è annoiato neppure per un istante. L’, che ha appena salutato Gomez, ha confermato ancora una volta, sul campo, che separarsi dal suo capitano è stata la scelta giusta. Non c’è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

zazoomblog : Atalanta così è troppo - #Atalanta #troppo - CiacciaStryker : @emipro74 Aspetta, la partita è stata molto equilibrata. A un certo punto del 1T, li abbiamo messi sotto, ma l'Atal… - lukjfx : @itsAlset 'Se non hai uno che te la butta dentro di testa' parli di Muriqi, Immobile e Milinkovic Savic? Son scuse… - Danielee1899 : RT @GiammaReal: Nooo Atalanta ma come fai a vincere la partita in 10 continuando ad attaccare e rischiando di fare più di un gol in inferio… - Danifox41963851 : RT @JuvAhead: Aspettando il match di stasera, l'Atalanta batte la Lazio per 3 a 2 aggiudicandosi cosi la semifinale... Ora occhi ???? sulla n… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta così SNAI – Coppa Italia: Inter-Milan da «1» Atalanta-Lazio, Gasperini a quota “vendetta” Fortune Italia