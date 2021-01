Appendino condannata per la tragedia di piazza San Carlo. E ora si scopre garantista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sindaca di Torino, la Cinque Stelle Chiara Appendino, è stata condannata a un anno e sei mesi con sospensione condizionale della pena nel processo per i fatti accaduti il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Era accusata di disastro, omicidio e lesioni colpose. E, per lei, la Procura aveva chiesto un anno e 8 mesi. “Accetto e rispetto la decisione del giudice anche per il ruolo istituzionale che ricopro ma non posso non nascondere una certa amarezza perché c’è un sindaco che paga per un gesto folle di alcuni ragazzi che sono stati già condannati anche in appello”, commenta la condanna la Appendino. “Quello che è accaduto quel giorno è un dolore che porto con me, che porterò sempre, lo porto io, lo porta la città, lo porta la comunità, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sindaca di Torino, la Cinque Stelle Chiara, è stataa un anno e sei mesi con sospensione condizionale della pena nel processo per i fatti accaduti il 3 giugno 2017 inSandurante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Era accusata di disastro, omicidio e lesioni colpose. E, per lei, la Procura aveva chiesto un anno e 8 mesi. “Accetto e rispetto la decisione del giudice anche per il ruolo istituzionale che ricopro ma non posso non nascondere una certa amarezza perché c’è un sindaco che paga per un gesto folle di alcuni ragazzi che sono stati già condannati anche in appello”, commenta la condanna la. “Quello che è accaduto quel giorno è un dolore che porto con me, che porterò sempre, lo porto io, lo porta la città, lo porta la comunità, ...

