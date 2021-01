Zorzi vincitore annunciato del Gf Vip? L’amicizia con Stefania e Oppini e l’assist commosso di Signorini (Di martedì 26 gennaio 2021) È Tommaso Zorzi il vincitore annunciato del Grande Fratello Vip? A giudicare anche dal rapporto d’amicizia con Stefania Orlando e Francesco Oppini, sembrerebbe proprio di sì, almeno in termini di vittoria morale. L’influencer milanese, brillante e allo stesso tempo profondo, secondo i suoi due amici, in quanto ad autenticità davanti alle telecamere e percorso personale contro l’ansia, avrebbe già vinto la seconda edizione più lunga di sempre del reality show di Canale 5. Tommaso Zorzi vincitore annunciato del Grande Fratello Vip? La conferma in tal senso, se ce ne fosse ancora bisogno, è arrivata nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, lunedì 25 gennaio 2021, con Tommaso ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 26 gennaio 2021) È Tommasoildel Grande Fratello? A giudicare anche dal rapporto d’amicizia conOrlando e Francesco, sembrerebbe proprio di sì, almeno in termini di vittoria morale. L’influencer milanese, brillante e allo stesso tempo profondo, secondo i suoi due amici, in quanto ad autenticità davanti alle telecamere e percorso personale contro l’ansia, avrebbe già vinto la seconda edizione più lunga di sempre del reality show di Canale 5. Tommasodel Grande Fratello? La conferma in tal senso, se ce ne fosse ancora bisogno, è arrivata nel corso della puntata del Grande Fratellodi ieri sera, lunedì 25 gennaio 2021, con Tommaso ...

