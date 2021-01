Via Columbro | infiltrazioni d’acqua e disagi | residenti infuriati

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ insostenibile la condizione abitativa per le famiglie assegnatarie degli alloggi ex Iacp (oggi Acer) di via, al Rione Libertà. Il problema più grave che viene lamentato daiè il fatto che sia saltata del tutto l’impermeabilizzazione dei tetti, cosicché, ad ogni scroscio di pioggia, dai soffitti, dai solai e dai lampadari viene giù l’acqua come se ci si trovasse all’aperto. Facile immaginare cosa sia successo in queste ultime ore per i danni causati dalle intense precipitazioni che vanno avanti da giorni. Molteplici sono stati gli interventi dei Vigili del fuoco chiamati dainelle scorse settimane per porre rimedio ai guasti generati delle. I caschi rossi sono però giunti sul posto l’ultima volta il 10 gennaio e da lì in avanti la ...