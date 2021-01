Torino, le condizioni di Armando Izzo: in dubbio per la Fiorentina (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Torino ha comunicato che le indagini strumentali e la consulenza neurologica, hanno escluso lesioni in seguito al trauma cranico subito nella partita di venerdì sera contro il Benevento per Armando Izzo. Come previsto in casi simili e a scopo precauzionale, il difensore per qualche giorno proseguirà gli allenamenti senza contatto al di fuori del gruppo squadra: tutto ciò lo mette in dubbio per la sfida alla Fiorentina di venerdì allo stadio Olimpico Grande Torino. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) Ilha comunicato che le indagini strumentali e la consulenza neurologica, hanno escluso lesioni in seguito al trauma cranico subito nella partita di venerdì sera contro il Benevento per. Come previsto in casi simili e a scopo precauzionale, il difensore per qualche giorno proseguirà gli allenamenti senza contatto al di fuori del gruppo squadra: tutto ciò lo mette inper la sfida alladi venerdì allo stadio Olimpico Grande. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

