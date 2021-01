Stefano De Martino e Bianca Guaccero una coppia? La rivelazione di Jonathan (Di martedì 26 gennaio 2021) De Martino e la Guaccero hanno vissuto un momento di imbarazzo quando Jonathan a “Detto Fatto” ha fatto una rivelazione che ha lasciato a bocca aperta. Gli spettatori di oggi pomeriggio di “Detto Fatto” hanno assistito ad un momento di imbarazzo per Stefano De Martino, che questa sera condurrà la nuova puntata di “Stasera tutto è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 26 gennaio 2021) Dee lahanno vissuto un momento di imbarazzo quandoa “Detto Fatto” ha fatto unache ha lasciato a bocca aperta. Gli spettatori di oggi pomeriggio di “Detto Fatto” hanno assistito ad un momento di imbarazzo perDe, che questa sera condurrà la nuova puntata di “Stasera tutto è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

_PuntoZip_ : Stasera in TV: A “Stasera tutto è possibile” si gioca sul tema kids – Conduce Stefano De Martino, su Rai2 - CeccarelliL_ : Stasera in TV: A “Stasera tutto è possibile” si gioca sul tema kids – Conduce Stefano De Martino, su Rai2 - irinaanatellaa : RT @tizianosmile1: Qui per ricordare che stasera torna Stefano De Martino in tv. ??? #staseratuttoepossibile - tizianosmile1 : Qui per ricordare che stasera torna Stefano De Martino in tv. ??? #staseratuttoepossibile - BlogUomini : Belen Rodriguez aspetta un figlio da Antonino Spinalbese. La reazione di Stefano de Martino -