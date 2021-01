Prada Cup, American Magic insidia Luna Rossa. Mercuriali: “Saranno agguerritissimi” (Di martedì 26 gennaio 2021) Conto alla rovescia per l’attesissima semifinale di Prada Cup tra Luna Rossa e American Magic. Gli italiani sfideranno gli statunitensi in questa contesa al meglio delle sette regate, accederà all’atto conclusivo contro Ineos Uk chi riuscirà a vincere quattro match race. Si preannuncia un testa a testa particolarmente tirato e avvincente, sarà grande spettacolo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) a partire da venerdì 29 gennaio (due regate al giorno durante il weekend, poi l’eventuale gara-7 è prevista martedì 2 febbraio). James Spithill e compagni si presenteranno all’appuntamento dopo la discussa regata persa sabato contro Ineos Uk (l’incrocio nel finale continua a fare parlare), mentre l’equipaggio a stelle e strisce è alle prese con la riparazione di Patriot dopo la scuffiata rimediata ormai ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) Conto alla rovescia per l’attesissima semifinale diCup tra. Gli italiani sfideranno gli statunitensi in questa contesa al meglio delle sette regate, accederà all’atto conclusivo contro Ineos Uk chi riuscirà a vincere quattro match race. Si preannuncia un testa a testa particolarmente tirato e avvincente, sarà grande spettacolo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) a partire da venerdì 29 gennaio (due regate al giorno durante il weekend, poi l’eventuale gara-7 è prevista martedì 2 febbraio). James Spithill e compagni si presenteranno all’appuntamento dopo la discussa regata persa sabato contro Ineos Uk (l’incrocio nel finale continua a fare parlare), mentre l’equipaggio a stelle e strisce è alle prese con la riparazione di Patriot dopo la scuffiata rimediata ormai ...

