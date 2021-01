Pestato a morte nel piazzale di un’azienda di Vicenza: due fermi per l’omicidio di un 37enne (Di martedì 26 gennaio 2021) Due uomini sono stati fermati per l’omicidio di un cittadino indiano di 37 anni, morto la notte scorsa all’ospedale di Arzignano, dopo essere stato trovato ferito nel piazzale di un’azienda di Vicenza. Dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno riconosciuto i due fermati, connazionali della vittima, nel piazzale insieme al 37enne, poco prima del pestaggio mortale. Secondo gli inquirenti, tutti e tre sarebbe stati ubriachi al momento dell’aggressione. Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, è stato un passante ad accorgersi dell’uomo a terra, nel sangue, e ad allertare i carabinieri. Ma il 37enne, dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Arzignano, è morto in poche ore per la gravità delle sue condizioni. Sul corpo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Due uomini sono stati fermati perdi un cittadino indiano di 37 anni, morto la notte scorsa all’ospedale di Arzignano, dopo essere stato trovato ferito neldidi. Dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno riconosciuto i due fermati, connazionali della vittima, nelinsieme al, poco prima del pestaggio mortale. Secondo gli inquirenti, tutti e tre sarebbe stati ubriachi al momento dell’aggressione. Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, è stato un passante ad accorgersi dell’uomo a terra, nel sangue, e ad allertare i carabinieri. Ma il, dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Arzignano, è morto in poche ore per la gravità delle sue condizioni. Sul corpo ...

fattoquotidiano : Pestato a morte nel piazzale di un’azienda di Vicenza: due fermi per l’omicidio di un 37enne - ilbassanese : Pestato a morte durante una lite, muore 37enne: due persone fermate ma è caccia al killer - Frances47226166 : RT @CicRosina: In Italia una camicia strappata è un'aggressione, un ragazzo pestato a morte è una lite tra ragazzi. - Ste_Forna : @luigidimaio e il ministro degli esteri dove è? Non pervenuto riportano le testate. Morte di Luca Ventre, il giall… - Stronza : RT @CicRosina: In Italia una camicia strappata è un'aggressione, un ragazzo pestato a morte è una lite tra ragazzi. -

Ultime Notizie dalla rete : Pestato morte Omicidio nella notte: 37enne pestato a morte. Fermate due persone Il Giornale di Vicenza Vicenza, 37enne ucciso e lasciato morente in strada: interrogate due persone

Gli operatori del 118 hanno portato l'uomo in ospedale dove è morto poche ore dopo, le condizioni gravi non hanno lasciato nessuna speranza.

Pestato a sangue in strada durante la notte. Un 37enne muore in ospedale

La città di Arzignano si trova di fronte ad un nuovo omicidio, dopo la morte di un uomo di 37 anni di origini indiane, secondo le prime notizie ...

Gli operatori del 118 hanno portato l'uomo in ospedale dove è morto poche ore dopo, le condizioni gravi non hanno lasciato nessuna speranza.La città di Arzignano si trova di fronte ad un nuovo omicidio, dopo la morte di un uomo di 37 anni di origini indiane, secondo le prime notizie ...