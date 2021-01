Orrore nel Casertano, 22enne con deficit cognitivo chiusa in casa, violentata e filmata (Di martedì 26 gennaio 2021) È davvero disumana la storia di violenza proveniente da Maddaloni, in provincia di Caserta. Una donna, 22enne con deficit cognitivo, è stata picchiata, violentata a turno e filmata da tre aguzzini. I carnefici, due uomini e una donna, avrebbero persino provato a convincere la vittima ad accusare il padre per gli abusi subiti nei giorni di segregazione. Leggi anche >> Coppia scomparsa a Bolzano, news indagini: sospetti sul figlio Benno e primi risultati scientifici Caserta, violenza su 22enne con deficit cognitivo: scomparsa per tre giorni ha fatto ritorno raccontando la vicenda La donna, una 22enne del posto affetta da gravi deficit cognitivi, era scomparsa da qualche giorno dalla propria abitazione e il padre, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 26 gennaio 2021) È davvero disumana la storia di violenza proveniente da Maddaloni, in provincia di Caserta. Una donna,con, è stata picchiata,a turno eda tre aguzzini. I carnefici, due uomini e una donna, avrebbero persino provato a convincere la vittima ad accusare il padre per gli abusi subiti nei giorni di segregazione. Leggi anche >> Coppia scomparsa a Bolzano, news indagini: sospetti sul figlio Benno e primi risultati scientifici Caserta, violenza sucon: scomparsa per tre giorni ha fatto ritorno raccontando la vicenda La donna, unadel posto affetta da gravicognitivi, era scomparsa da qualche giorno dalla propria abitazione e il padre, ...

