Nino Frassica sarà a Sanremo 2021? Ecco la risposta in diretta (con un retroscena che farà rumore) (Di martedì 26 gennaio 2021) Nino Frassica sarà al Festival di Sanremo per la seconda edizione presentata da Amadeus? “Ancora non lo so”, ha spiegato il comico durante la diretta sul FattoQuotidiano.it per presentare il libro Vipp (Einaudi). Intervistato da Claudia Rossi e Davide Turrini, Frassica ha spiegato il motivo dell’attesa e soprattutto ha svelato un retroscena che farà rumore. “Spero che aumenti il numero dei cantanti in gara – ha spiegato – perchè avevo presentato una canzone anch’io”. Il titolo? Scopritelo in questa clip dove viene evocato anche il brano Grazie dei fiori bis, cantato da Frassica e Renzo Arbore, che sarebbe dovuto finire sempre a Sanremo nell’edizione 1988. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021)al Festival diper la seconda edizione presentata da Amadeus? “Ancora non lo so”, ha spiegato il comico durante lasul FattoQuotidiano.it per presentare il libro Vipp (Einaudi). Intervistato da Claudia Rossi e Davide Turrini,ha spiegato il motivo dell’attesa e soprattutto ha svelato unche. “Spero che aumenti il numero dei cantanti in gara – ha spiegato – perchè avevo presentato una canzone anch’io”. Il titolo? Scopritelo in questa clip dove viene evocato anche il brano Grazie dei fiori bis, cantato dae Renzo Arbore, che sarebbe dovuto finire sempre anell’edizione 1988. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Nino Frassica incontra Maccio Capatonda in diretta con noi: ecco come è andata) Playhitmusic - - Italia_Notizie : Nino Frassica racconta tutta la Veritane in diretta con noi: ecco cosa fa Terence Hill al bar - Noovyis : (Nino Frassica racconta tutta la Veritane in diretta con noi: ecco cosa fa Terence Hill al bar) Playhitmusic - - zazoomblog : Nino Frassica racconta tutta la Veritane in diretta con noi: ecco cosa fa Terence Hill al bar - #Frassica… - FQMagazineit : Nino Frassica racconta tutta la Veritane in diretta con noi: ecco cosa fa Terence Hill al bar -

Ultime Notizie dalla rete : Nino Frassica Nino Frassica racconta tutta la Veritane in diretta con noi: ecco cosa fa Terence Hill al bar Il Fatto Quotidiano “Che Tempo Che Fa”: ospiti Amadeus e Fiorello

A chiudere la serata, al “tavolo” di Che Tempo Che Fa con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz, si siederà Stefano De Martino, che torna martedì su Rai2 con Stasera è tutto possibile ...

Che tempo che fa, la clamorosa imitazione di Bruno Vespa firmata Fabio Fazio: "Parpà, parapà, parapà"

25 gennaio 2021 a. a. a. Un Fabio Fazio senza precedenti. O meglio, un Fabio Fazio che torna agli albori della sua carriera televisiva, quelli da imitatore. Parapà parapà parapà', conclude Fazio facen ...

A chiudere la serata, al “tavolo” di Che Tempo Che Fa con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz, si siederà Stefano De Martino, che torna martedì su Rai2 con Stasera è tutto possibile ...25 gennaio 2021 a. a. a. Un Fabio Fazio senza precedenti. O meglio, un Fabio Fazio che torna agli albori della sua carriera televisiva, quelli da imitatore. Parapà parapà parapà', conclude Fazio facen ...