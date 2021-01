Napoli | scompraso da due giorni l’ex segretario della Cgil | l’appello del figlio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoregionale Gianni De Luca è scomparso da duecirca. La famiglia e la stessasono sulle sue tracce. L’ultima volta che i familiari hanno parlato con lui, Gianni si stava recando al Centro Direzionale per sbrigare alcune commissioni. Da quel momento in poi però il nulla. Non ci sono state più notizie dele ilha lanciato un appello anche sui social. C’è molta apprensione. Queste le parole delEnrico sulla propria pagina facebook: “Se qualcuno lo avesse visto – ao altrove – mi contatti immediatamente è mio Padre. Ultimo avvistamento stamattina al Centro ...