Msc Grandiosa a Napoli per imbarcare i primi crocieristi del 2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) Msc Grandiosa è arrivata stamattina a Napoli per imbarcare i primi crocieristi del 2021. L'ammiraglia salperà questa sera per riprendere gli itinerari settimanali in Mediterraneo occidentale, dopo la sospensione delle crociere avvenuta durante le festività natalizie, dando così il via alla ripresa del comparto crocieristico nel 2021 in Mediterraneo. "Msc Grandiosa era già stata la prima nave al mondo a ripartire in piena sicurezza, lo scorso 16 agosto, dopo i mesi del primo lockdown" ha sottolineato Leonardo Massa, Managing Director di Ms Crociere. "Il protocollo di salute e sicurezza messo a punto da MSC Crociere, insieme ad esperti internazionali e alle autorità italiane, ci ha già consentito, tra agosto e dicembre del 2020, di ...

