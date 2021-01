Lukaku - Ibra, scontro senza precedenti: in campo è rissa. E nel tunnel... (Di martedì 26 gennaio 2021) Onestamente, l'avete mai visto Lukaku tanto arrabbiato? Non sappiamo, dopo pochi minuti dall'accaduto, cosa abbia detto Ibrahimovic di così tanto grave da farlo scattare da zero a cento in pochi ... Leggi su gazzetta (Di martedì 26 gennaio 2021) Onestamente, l'avete mai vistotanto arrabbiato? Non sappiamo, dopo pochi minuti dall'accaduto, cosa abbia dettohimovic di così tanto grave da farlo scattare da zero a cento in pochi ...

ZZiliani : Io penso che #Ibra e #Lukaku, che dopo essere stati ammoniti hanno continuato a litigare platealmente in modo indec… - SkySport : Ibra-Lukaku, rissa sfiorata nel derby di Coppa Italia - ZZiliani : Ora, va bene tutto, grandissimi giocatori, uomini tutti d’un pezzo e bla e bla: ma che due bambinoni non cresciuti,… - simostu9 : RT @_schiaffino__: Quelli della Rai che senza sapere nulla, senza aver ascoltato nulla, dicono che ha iniziato Ibra perché 'Lukaku è un bra… - ElBuffi82 : RT @milanista81: Masterclass di Valeri in vista della semifinale contro la Juve. Milan senza Ibra, Inter senza lukaku. -