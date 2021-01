Lombardia rossa per errore, Fontana riferisce in Consiglio. E insiste: “Nostri numeri sempre corretti”. Ecco i buchi nella sua ricostruzione (Di martedì 26 gennaio 2021) Doveva essere una seduta chiarificatrice, organizzata per spiegare al Consiglio regionale e ai cittadini lombardi perché la Regione è finita per una settimana in zona rossa per colpa di un indice Rt sovrastimato. Ma si è subito trasformata in una bagarre, tra le parole incendiare di Attilio Fontana che è tornato ad attaccare Roma per l’errore e le dure rimostranze delle opposizioni. Il governatore si è presentato all’Aula con un avvertimento: “La mancanza di rispetto nei confronti dei Lombardia e dei lombardi è andata oltre il consentito“. Poi ha dato la sua versione dei fatti a partire dal 13 gennaio – data di invio dei casi Covid all’Istituto superiore di sanità, al 22 gennaio, cioè quando il ministero ha revocato la zona rossa. Nel racconto di Fontana, però, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Doveva essere una seduta chiarificatrice, organizzata per spiegare alregionale e ai cittadini lombardi perché la Regione è finita per una settimana in zonaper colpa di un indice Rt sovrastimato. Ma si è subito trasformata in una bagarre, tra le parole incendiare di Attilioche è tornato ad attaccare Roma per l’e le dure rimostranze delle opposizioni. Il governatore si è presentato all’Aula con un avvertimento: “La mancanza di rispetto nei confronti deie dei lombardi è andata oltre il consentito“. Poi ha dato la sua versione dei fatti a partire dal 13 gennaio – data di invio dei casi Covid all’Istituto superiore di sanità, al 22 gennaio, cioè quando il ministero ha revocato la zona. Nel racconto di, però, non ...

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Lombardia, doppio disastro. Menzogne sulla zona rossa e 10 mln in fumo [LEGGI] - fattoquotidiano : “Zona rossa in Lombardia? Errori ripetutamente segnalati, nessuna risposta da parte della Regione”: le parole del s… - carlaruocco1 : Ritardi per i vaccini antinfluenzali, 900 mila dosi perse, dati errati di Regione #Lombardia su Rt che causano l'ap… - Barabba1 : RT @pfmajorino: Sindaci lombardi di centrosinistra attaccano la Regione: «Dati Rt sbagliati forse già dal 12 ottobre» - SimoneSalazzari : Fontana si è già dimesso, vero? #facciamorete Caso Lombardia in zona rossa, ecco la nuova mail con cui l'Iss avve… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia rossa Coronavirus, ecco perché la Lombardia esce dalla zona rossa Il Sole 24 ORE Causa su errore zona rossa, chiesti atti

(ANSA) – MILANO, 26 GEN – Questa mattina gli avvocati Francesco Borasi e Angelo Leone hanno inviato alla Regione Lombardia la richiesta di accesso agli atti che sarebbero alla base del presunto errore ...

Lombardia rossa “per errore”, bagarre in consiglio regionale: Usuelli si inginocchia al centro…

Mattinata di bagarre nell’aula del Consiglio Regionale della Lombardia . La seduta, incentrata sul caso della “zona rossa per errore”, è stata sospesa due volte dopo le proteste delle opposizioni. Il ...

(ANSA) – MILANO, 26 GEN – Questa mattina gli avvocati Francesco Borasi e Angelo Leone hanno inviato alla Regione Lombardia la richiesta di accesso agli atti che sarebbero alla base del presunto errore ...Mattinata di bagarre nell’aula del Consiglio Regionale della Lombardia . La seduta, incentrata sul caso della “zona rossa per errore”, è stata sospesa due volte dopo le proteste delle opposizioni. Il ...