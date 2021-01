Governo | cosa vuole fare Mattarella dopo le dimissioni di Conte

Leggi su tpi

(Di martedì 26 gennaio 2021) Con leche Giuseppeè pronto a rassegnare oggi volge al termine anche l’esperienza del “bis”, l’esecutivo “giallo rosso” nato sulle ceneri del “giallo verde” per scongiurare l’ascesa della destra sovranista.giorni di trattative febbrili e i tentativi falliti di ricomporre la maggioranza in seguito allo strappo di Renzi,si trova costretto a rimettere la crisi dinelle mani del Capo dello Stato. Sarà Sergioa decidere come proseguireaver osservato con apprensione gli sviluppi delle ultime settimane, in cui l’esecutivo ha ottenuto una maggioranza troppo fragile in Parlamento per avere prospettive di lungo termine. E adesso il Capo dello Stato esige risposte e rassicurazioni. E anche se il ...