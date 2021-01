**Governo: Conte lascia P.Chigi, diretto al Quirinale** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi diretto al Quirinale, dove rassegnerà le dimissioni da presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppehato Palazzoal Quirinale, dove rassegnerà le dimissioni da presidente del Consiglio.

