Flavio Insinna, momento forte in diretta: la lettera emoziona in studio (Di martedì 26 gennaio 2021) Nuova puntate con Flavio Insinna a L’Eredità, l’amato programma in onda su Rai 1: un momento forte e toccante, le parole del conduttore foto facebookUn nuovo entusiasmante ed emozionante appuntamento con L’Eredità, il noto ed amato programma condotto dall’amatissimo Flavio Insinna su Rai 1: la partenza è subito forte con un momento molto toccante condiviso con i telespettatori. Non smette di tener compagnia e allietare le serate del folto e nutrito pubblico televisivo, Flavio, alla guida come noto del programma che rappresenta essere ormai un appuntamento tanto fisso quanto lieto per gli italiani. Le caratteristiche della trasmissione lo rendono avvincente e divertente, e il programma è impreziosito ... Leggi su chenews (Di martedì 26 gennaio 2021) Nuova puntate cona L’Eredità, l’amato programma in onda su Rai 1: une toccante, le parole del conduttore foto facebookUn nuovo entusiasmante ednte appuntamento con L’Eredità, il noto ed amato programma condotto dall’amatissimosu Rai 1: la partenza è subitocon unmolto toccante condiviso con i telespettatori. Non smette di tener compagnia e allietare le serate del folto e nutrito pubblico televisivo,, alla guida come noto del programma che rappresenta essere ormai un appuntamento tanto fisso quanto lieto per gli italiani. Le caratteristiche della trasmissione lo rendono avvincente e divertente, e il programma è impreziosito ...

Toscanaoggi : #FlavioInsinna a #Tv2000: “Non mi perdono di non aver studiato di più” - minovr69 : #leredita Flavio Insinna: si va non in fila. Anvedi... - axelvassallo : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Pronta per un'altra partita de ' L'eredità' con il bravo e simpatico Flavio Insin… - CaterinaColang2 : @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Pronta per un'altra partita de ' L'eredità' con il bravo e simpatico Flavio Insinna ???? - DSpettacolo : Per Ginevra Francesca Pisani e Sara Arfaoui è la seconda stagione da professoresse de L'Eredità, il programma di Ra… -