Fisco | peso imposte sbilanciato su individui e famiglie

(Teleborsa) – Il sistema fiscale italiano è fortemente "sbilanciato" sui redditi di individui e famiglie, che pesano per il 27,5% delle entrate totali, mentre quelle sui redditi delle imprese si fermano al 4,6%. In particolare, il peso delle imposte sulle imprese in Italia è il terzo più basso d'Europa, superiore solo a quello che si osserva in Lettonia ed Estonia, mentre nel resto del continente, fatta eccezione per Grecia e Slovenia, questo peso raggiunge e per lo più supera il 6%. E' quanto spiega Gian Paolo Oneto dell'Istat nel corso di un'audizione in commissione Finanze alla Camera, in merito alla possibile riforma del sistema fiscale. Questo sbilanciamento – sottolinea – è condiviso con la totalità dei paesi europei, ad accezione di Cipro, ma la differenza di ...

L'analisi mostra che tale dinamica è condivisa dalla maggior parte dei paesi europei ma il peso delle imposte sulle imprese è il terzo più basso in UE

