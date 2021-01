“Ecco che ha fatto dopo averla uccisa”. Roberta Siragusa, spunta un video con l’auto. E i pm non hanno dubbi (Di martedì 26 gennaio 2021) l’autopsia sul corpo di Roberta Siragusa, la 17enne trovata morta in un burrone nelle prime ore di domenica scorsa a Caccamo a provincia di Palermo, sarà eseguito tra oggi e domani. Un esame dal quale si aspettano risposte e qualche certezza sulle ultime ore della ragazza. Davanti ai magistrati Pietro Morreale, il 19enne accusato dell’omicidio, ha fornito una nuova versione. “Roberta dopo una lite si è data fuoco con una bottiglia di benzina”. “A seguito dell’evento – scrive il pm nel provvedimento di fermo – l’indagato tentava dapprima di spegnere le fiamme e soccorrere la fidanzata ma poi sveniva. Ancora sotto choc abbandonava il cadavere nel luogo del rinvenimento e faceva ritorno a casa dove attendeva il risveglio dei genitori ai quali forniva la versione dei fatti”. Il 19enne la mattina di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021)psia sul corpo di, la 17enne trovata morta in un burrone nelle prime ore di domenica scorsa a Caccamo a provincia di Palermo, sarà eseguito tra oggi e domani. Un esame dal quale si aspettano risposte e qualche certezza sulle ultime ore della ragazza. Davanti ai magistrati Pietro Morreale, il 19enne accusato dell’omicidio, ha fornito una nuova versione. “una lite si è data fuoco con una bottiglia di benzina”. “A seguito dell’evento – scrive il pm nel provvedimento di fermo – l’indagato tentava dapprima di spegnere le fiamme e soccorrere la fidanzata ma poi sveniva. Ancora sotto choc abbandonava il cadavere nel luogo del rinvenimento e faceva ritorno a casa dove attendeva il risveglio dei genitori ai quali forniva la versione dei fatti”. Il 19enne la mattina di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco che Crisi di governo, Conte si dimette: ecco che cosa succede ora la Repubblica Festival di Sanremo, come far parte del “pubblico”? Ecco i requisiti, ma sul web è polemica

Per ovviare al problema, la Rai ha pensato di introdurre dei figuranti contrattualizzati come pubblico del Festival di Sanremo; allo scopo è stato lanciato una sorta di “bando” per i figuranti che occ ...

San Valentino, Airbnb lancia il contest “Un amore in lockdown”. Ecco come vincere i 21 nidi romantici in palio

Una fuga a due per il primo San Valentino assieme. È il premio di Airbnb destinato alle 21 storie più romantiche del Belpaese nate al tempo della pandemia. Per provare a ...

