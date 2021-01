De Vrij | “Contenti per Eriksen | glielo avevo detto che avrebbe segnato”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Stefan Deha commentato alla Rai il successo nel derby contro il Milan. Queste le parole dell’olandese:“Siamodel risultato, penso sia meritato. Anche quando siamo andati in svantaggio abbiamo creato molte occasioni, ci abbiamo creduto fino alla fine e ce l’abbiamo fatta. Sapevamo fossero forti, l’hanno dimostrato da inizio stagione. Ma lo siamo anche noi, siamo fiduciosi per il resto della stagione e vogliamo continuare su questa strada”. Su: “Molto, sono contento per lui. Prima che tirasse gli ho‘dai, che questo è il momento, ora segni’. Lui ha sfruttato l’occasione e siamoper lui”. Vi sentite più forti di Juve e Milan?“Penso che non dobbiamo paragonarci agli altri, dobbiamo guardare a noi stessi. Siamo fiduciosi: siamo sulla strada giusta e vogliamo ...

Stefan de Vrij, dopo il derby vinto per 2-1 in Coppa Italia sul Milan ... Ci teniamo per la squadra, per la società e per i tifosi. Siamo contenti per il risultato” ...Stefan de Vrij è stato intervistato da Rai Sport nel postpartita di San Siro. Sul derby: "Siamo contenti del risultato e della prestazione, lo abbiamo meritato. Ci abbiamo creduto ...