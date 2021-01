Dayane Mello finalista al Grande Fratello Vip 2020 (come da copione), i Zorzando lasciano l’8 febbraio? (Di martedì 26 gennaio 2021) Dayane Mello finalista al Grande Fratello Vip 2020. Sorprese? Nessuna, e allora perché continuare questa farsa? Gli stessi voti che le hanno permesso di arrivare fino a qui, gli stessi che l’hanno spesso indicata tra i preferiti e quelli che le hanno consegnato in mano la finale, la faranno vincere, non ci è dubbio. Ormai lo sanno tutti sin da quando è scoppiata la polemica per i voti brasiliani e lo stesso Signorini si è tirato indietro dicendo che dai social è possibile votare anche dall’Estero. Il dado quindi è tratto. Dayane Mello finalista al Grande Fratello Vip 2020 e, al momento, sicura vincitrice e allora perché Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dovrebbero rimanere lì a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 gennaio 2021)alVip. Sorprese? Nessuna, e allora perché continuare questa farsa? Gli stessi voti che le hanno permesso di arrivare fino a qui, gli stessi che l’hanno spesso indicata tra i preferiti e quelli che le hanno consegnato in mano la finale, la faranno vincere, non ci è dubbio. Ormai lo sanno tutti sin da quando è scoppiata la polemica per i voti brasiliani e lo stesso Signorini si è tirato indietro dicendo che dai social è possibile votare anche dall’Estero. Il dado quindi è tratto.alVipe, al momento, sicura vincitrice e allora perché Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dovrebbero rimanere lì a ...

domeniconaso : Alla fine questo #GfVip5 lo vincerà Dayane Mello. A riprova del fatto che raramente vincono le persone migliori. Ne… - trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - GrandeFratello : 'Io non sono perfetta, ma lo sono ai suoi occhi...' ? #GFVIP - sofisyrup : RT @BITCHYFit: Sono passati 140 giorni ed io non ho ancora capito perché piace Dayane Mello #GFVip - btch__goddess : RT @Iperborea_: Ciao #tzvip, come si vive sapendo che la persona più odiata da voi è stata l'unica a votare per Tommaso in finale? Non l'am… -