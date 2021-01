Crisi governo, domani al via le consultazioni al Quirinale. Pd apre a Iv (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Con le consultazioni che inizieranno nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio, dopo la celebrazione mattutina del “Giorno della Memoria” al Quirinale l’Italia si avvia a individuare la strada che traghetterà il Paese fuori dalla Crisi di governo. Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella chiamerà al Colle i partiti per capire se vi siano i margini per un nuovo esecutivo, con numeri solidi e un programma chiaro, ma sempre guidato dall’ex premier. Si partirà alle 17 con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, seguita, alle 18, dal presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, per terminare venerdì 29 alle 17 con la convocazione dei Gruppi Parlamentari del Movimento 5 Stelle. Una tre giorni che sarà dominata dalla caccia ai “volenterosi”. LA ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Con leche inizieranno nel pomeriggio di, mercoledì 27 gennaio, dopo la celebrazione mattutina del “Giorno della Memoria” all’Italia si avvia a individuare la strada che traghetterà il Paese fuori dalladi. Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella chiamerà al Colle i partiti per capire se vi siano i margini per un nuovo esecutivo, con numeri solidi e un programma chiaro, ma sempre guidato dall’ex premier. Si partirà alle 17 con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, seguita, alle 18, dal presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, per terminare venerdì 29 alle 17 con la convocazione dei Gruppi Parlamentari del Movimento 5 Stelle. Una tre giorni che sarà dominata dalla caccia ai “volenterosi”. LA ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - vermeer_ : La mia intervista sui possibili scenari aperti dalla crisi al politologo Alessandro Campi: “Conte ridimensionato co… - genovesergio76 : RT @Agenzia_Ansa: 'Dopo il fango è tutto chiaro, la #crisi non l'ha aperta @ItaliaViva , #Conte sì è dimesso perché non ha i numeri. Andrem… -